ESA, report su Vega C entro fine mese

Avio

(Teleborsa) -, direttore generale dell'Agenzia spaziale europea (ESA), ha affermato che la commissione d'inchiesta sta ancora valutando l'anomalia registrata dal motore di Vega C a inizio estate e idella commissione alla fine di questo mese."Il lavoro non è stato ancora finalizzato, ci stanno lavorando,", ha detto durante una conferenza stampa su Ariane 6, con il primo lancio di questo nuovo razzo che è stato invece rinviato al 2024 dopo un test a terra rimasto incompleto.è invece, dopo il fallimento del primo volo commerciale. Vega C è l'evoluzione dell'attuale lanciatore Vega ed è il programma spaziale più importante al quale contribuisce l'italiana, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione.Nel frattempo, il- ovvero la generazione precedente - è prevista peralle 22:36 ora locale dallo spazioporto europeo della Guyana francese. La missione, denominata VV23, porterà i suoi passeggeri satellitari in orbita eliosincrona.