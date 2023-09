Trasporti: stop ai treni Parigi-Milano fino al 10 settembre

(Teleborsa) -tra Francia e Italia resta, per consentire la messa in sicurezza del tratto interessato dalla, verificatasi nelle scorse settimane a causa dell'ondata di maltempo.Inizialmente era stata stimata in 700 metri cubi la, ma il volume si è poi rivelato ben superiore, nell’ordine deiLa frana nella valle della Maurienne,che ha investito l'Europa, ha bloccato la circolazione autostradale e ferroviariadal confine con l'Italia e. E questa è stata anche una delle criticità prese in considerazione dalle istituzioni nel sospendere i lavori di manutenzione del tunnel del Monte Bianco.A confermare il prolungamento dei tempi di ripristino è stata, la società del gruppo Sncf che gestisce la circolazione dei treni sulla, che sui profili social ufficiali ha comuniciato che "visto il perdurare della situazione in Maurienne, ilfino al 10 settembre 2023". Sncf Voyages Italia ha disposto ilo in alternativa ildel titolo di viaggio.