Aeroporto di Bologna supera 1 milione di passeggeri anche ad agosto

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha registrato un traffico a "sei zeri" per il secondo mese consecutivo. Il dato mensile di2023, pari arappresenta una crescita del 15,9% su agosto 2019 (pre-Covid) e del 10,8% su agosto 2022, ma rimane lievemente al di sotto del record di luglio 2023 (1.069.874 passeggeri).A crescere in maniera significativa, soprattutto rispetto al periodo precedente la pandemia, sono stati i passeggeri su(261.296, +46,2% su agosto 2019 e +9,1% su agosto 2022), ma hanno registrato incrementi importanti anche i passeggeri su(798.557, +8,6 sul 2019 e +11,4% sul 2022).In crescita, ma in misura minore, anche i, arrivati a quota 7.447 (+12,3% sullo stesso mese del 2019 e +8,3% sul 2022), mentre letrasportate per via aerea sono state 2.826 tonnellate (+31,5% su agosto 2019 e -13,0% su agosto 2022).Ledi agosto sono state: Catania, Barcellona, Palermo, Tirana, Brindisi, Madrid, Olbia, Londra Heathrow, Parigi De Gaulle e Trapani.Neidel 2023 i passeggeri complessivi sono stati 6.709.504, in aumento del 6,9% sullo stesso periodo del 2019 e del 20,2% sullo stesso periodo del 2022.