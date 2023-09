Alfonsino sigla accordo con il Gruppo VeGè per le consegne a domicilio

Alfonsino

(Teleborsa) -, PMI innovativa quotata in Borsa ed operante nel settore dell'Order & Delivery nei centri urbani italiani di piccole e medie dimensioni, annuncia la, primo Gruppo della Distribuzione Moderna nato in Italia, costituito da 32 imprese associate multi-insegna, dislocate su tutto il territorio italiano ed attive con più di 3000 punti vendita tra ipermercati, superette e Cash&Carry.Lapermetterà a tutte le imprese socie di Gruppo VéGé di accedere al, migliorandone la capillarità e l’impalcatura logistica a livello nazionale e potenziando ulteriormente il perimetro operativo dalla Business Unit Groceries.Una collaborazione che si inseriscetra Alfonsino ed altre imprese distributive interne al Gruppo, quali F.lli Morgese e SI.D.I. Piccolo."Siamo estremamente soddisfatti ed entusiasti di poter annunciare l’inizio della collaborazione con Gruppo VéGé. Una sinergia strategica che ci permette di compiere un passo decisivo in termini di leadership all’interno dei nostri centri di interesse, andando a estendere ulteriormente il perimetro di operatività e la capillarità del servizio di consegna della spesa a domicilio", commenta, CEO di Alfonsino., Digital Marketing Manager di Gruppo VéGé, spiega "l’accordo nasce contemporaneamente dall’ascolto delle esigenze delle nostre imprese e la volontà di offrire ai consumatori un servizio di consegna a domicilio che abbia una forte connotazione territoriale. L’attenzione al territorio fa parte dell’identità di VéGé e tramite questa partnership intendiamo rafforzare la nostra presenza in aree in cui siamo leader di mercato".così il servizio per la, che può contare oggi sutra supermercati, negozi indipendenti e botteghe artigianali, facendo leva su una profonda integrazione tra asset dei retailers e tecnologia in-app di nuova generazione a beneficio del cliente e della velocità di consegna.