IEG : "L'impegno di Vicenzaoro September per gli operatori orafi di domani"

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -conferma il suo impegno per promuovere la cultura del gioiello tra le nuove generazioni con una serie di iniziative che vedono come protagonisti gli aspiranti operatori orafi di domani. L'avvicinamento dei giovani al mondo del gioiello, la valorizzazione delle opportunità di lavoro e sviluppo professionale nel settore e l'ampliamento delle competenze tecniche all'interno della industry sono temi di primo piano perche organizza la manifestazioneassieme al'evento aperto al pubblico dedicato all'orologio contemporaneo.Anche in questa edizione di VOS tornail progetto formativo nato in collaborazione conopinion leader del gioiello, founder & creative director diper supportare le nuove generazioni. Vicenzaoro ospiterà gli, che, guidati dalla influencer, andranno a caccia di trend tra i padiglioni, intervistando alcuni protagonisti del salone e fotografando i gioielli più di tendenza. Le immagini e le interviste saranno poi pubblicate sul profilo Instagram @vo.inspiration e sul sito di Vicenzaoro.A Vicenzaoro si parlerà anche dellein un talk in cui saranno protagonisti il comparto orafo vicentino e le scuole professionali del territorio: sabato 9 novembrediscuteranno del tema insieme aL'attenzione ai nuovi talenti continua anche dopo la fiera. Debutterà online dal 2 al 7 ottobre 2023 la, il progetto digitale dedicato aglie realizzato dain collaborazione cone con il supporto di Vicenzaoro. Si tratta di uno spazio virtuale per giovani designer che vogliono promuovere le proprie abilità alla fine del percorso di formazione in campo orafo. Lo scorso maggio la DGW ha lanciato unche si sfidano nella progettazione di un gioiello originale. Il vincitore sarà svelato a Vicenzaoro January 2024, in base al punteggio ottenuto dalle votazioni del pubblico raccolte online e della giuria di esperti presenti e potrà vedere realizzato il suo progetto: in palio la partecipazione, questa volta anche fisica, in fiera.