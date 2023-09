USA, FAA ha brevemente messo a terra tutti aerei United Airlines

United Airlines

United Airlines Holdings

(Teleborsa) - La(FAA) statunitense hadella, su richiesta della stessa compagnia, per problemi tecnologici. La questione è stata risolta in pochi minuti, anche se non sono stati forniti molti dettagli sulla natura del problema.Alle 19.35 (ora italiana), l'FAA ha scritto su X che la compagnia le aveva chiesto di sospendere le partenze a livello nazionale, e alle 19.50 ha annunciato di averal volo per gli Stati Uniti e il Canada."Stiamo riscontrando un problema tecnologico a livello di sistema e stiamo trattenendo tutti gli aerei nei rispettivi aeroporti di partenza - aveva scritto United Airlines sempre su X - I voli già in volo continuano verso la loro destinazione come previsto". Anch'essa, pochi minuti dopo, ha precisato: "Abbiamoe i voli sono ripresi. Stiamo lavorando con i clienti interessati per aiutarli a raggiungere le loro destinazioni il prima possibile".registra unae si attesta a 48,41 dollari a Wall Street, dopo essere scesa fino a 47,60 dollari dopo l'annuncio della problematica.