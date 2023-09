Aeroporto di Bologna, risultati semestre in forte crescita con recupero traffico

Aeroporto di Bologna

(Teleborsa) - La societàha chiuso il primo semestre dell'anno con risultati in forte crescita, complice il buon andamento del traffico aereo. Il periodo chiude con un, in crescita rispetto ai 4,2 milioni del 2022 (al netto del Fondo di Compensazione) ma in contrazione rispetto ai 9,4 milioni di euro del primo semestre 2019 (-27,7%).consolidati si sono attestati a 66,9 milioni di euro (-0,7% rispetto al 2022 e +13,7% sul 2019), mentre i ricavi rettificati ammontano a 53,8 milioni di euro, inrispetto al 2022 e del 4% sul 2019. Il traffico passeggeri risulta in pieno recupero rispetto ai valori del 2019 (+3,1%)ed in crescita del 24,7% rispetto ai primi sei mesi del 2022, mentre il traffico cargo risuota in leggera contrazione rispetto al 2022 (-1,8%) ma in aumento del 4,1% sul 2019.L'EBITDA, pari a 18,7 milioni di euro rispetto ai 33,4 milioni del 2022, risulta fortemente influenzato dal contributo danni Covid.di euro contro 12,1 milioni del 2022e 20,2 milioni del 2019 (-10,3%).