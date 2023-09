Fed, Collins: questa fase del ciclo di inasprimento richiede pazienza

(Teleborsa) - "Questa fase del nostro ciclo di politica monetaria richiede pazienza e una valutazione olistica dei dati, mentre manteniamo la rotta. Prevedo che dovremo mantenere i tassi a livelli restrittivi per un po' di tempo. E anche se potremmo essere vicini, o addirittura al, livello massimo dei tassi ufficiali, a seconda dei dati in arrivo". Lo ha affermato la presidente della Federal Reserve di Boston,, in un discorso presso il New England Council."La pazienza ci darà il tempo dimentre valutiamo i dati disponibili - ha aggiunto - e per bilanciare i rischi, poiché gli effetti di una politica più restrittiva continuano a farsi sentire sull'economia".Secondo Collins, nell'esaminare i dati economici, è importante cercare modelli e tendenze che mostrino "sia riduzioni sostenute dell'inflazione, sia progressi verso l'obiettivo sottostante di riportare".Fin qui, "ci sono, ma data la continua forza della domanda, la mia opinione è che siaper prendere i recenti miglioramenti come prova che l'inflazione è su un percorso sostenuto per tornare al 2%", ha sottolineato.