Fibermind acquista il ramo di azienda UBB di Italtel

(Teleborsa) -, società del gruppo Maticmind specializzata nella progettazione di soluzioni Ultrabroadband (UBB), ha sottoscritto undeldi Italtel, società attiva nell'Information & Communication Technology. L'oggetto dell'acquisizione è un'unità di business dedicata alla progettazione di reti passive di accesso in fibra ottica in architettura FTTH (Fiber To The Home) e in tecnologia radio FWA (Fixed Wireless Access), che impiega un team specialistico di circa 100 professionisti.L'operazione - si legge in una nota - consentirà al gruppo Maticmind di. Attraverso Fibermind, infatti, di recente sono stati acquisiti importanti lotti di attività per la progettazione della rete in fibra ottica, sia da Open Fiber sia da Fibercop. Contestualmente all'operazione, Fibermind rileverà da Italtel anche le rimanenti attività di progettazione UBB di cui questa è assegnataria.Ai fini dell'operazione di acquisizione, è stata costituita da Italtel una Newco alla quale verrà conferito il ramo d'azienda UBB e che verrà poi acquisita al 100% da Fibermind. Ildell'operazione è previsto, coerentemente con le tempistiche previste dalla Normativa Golden Power.