Franchetti, Gianluca Del Fabbro nominato direttore generale

Franchetti, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella manutenzione di reti infrastrutturali,. Del Fabbro assumerà l'incarico a partire dal 18 settembre e risponderà direttamente al presidente e amministratore delegato Paolo Franchetti.in realtà industriali multinazionali, Del Fabbro avrà l'incarico di proseguire e accelerare il processo di continua crescita e managerializzazione del gruppo, sia nel mercato nazionale che internazionale, spiega una nota.In precedenza, ha ricopertosia in contesti strutturati multinazionali che in PMI: General Manager in Robor, Vice President Operations dellanonché Executive Board Member di diverse società del gruppo, Supply Chain Manager in Carraro, Planning & Purchasing Manager in Faber-Industrie."Franchetti è un gruppo che ha saputo conquistare una posizione di leadership grazie ai propri servizi e software innovativi, un- ha commentato Del Fabbro - È quindi per me un privilegio ed onore entrare a far parte del team del gruppo Franchetti contribuendo allo sviluppo dell'azienda e nel contempo rendendo un servizio importante per la sostenibilità delle infrastrutture".