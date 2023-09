Piemonte, domani in Consiglio dei Ministri il decreto per evitare il blocco delle auto diesel euro 5

(Teleborsa) - Il governo pronto ad evitare lo stop alladi veicoliinche dovrebbe prendere il via il 15 settembre. Sul tema sono intervenuti tre ministri "Sul blocco dei veicoli Euro5 in Piemonte dal 15 settembre sono pronto con unche porterò al Consiglio dei ministri domani. Il decreto prevede una serie di azioni di blocco di quanto previsto dalla delibera regionale e una ripresa degli accordi del 2017, con una verifica dello stato di attuazione e del cronoprogramma dei nuovi interventi a partire dal 2024", ha annunciato il ministro dell'Ambiente,, a margine di un evento organizzato da Acea e il Tempo."Come garantito, il governo è pronto a scongiurare il folle divieto per i diesel Euro 5 in Piemonte voluto dall'Europa. Siamo determinati a difendere l'ambiente, senza estremismi ideologici che non migliorano la qualità dell'aria ma peggiorano le condizioni di centinaia di migliaia di famiglie e lavoratori", ha invece dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,Sulla base dei confronto tecnico "positivo e costruttivo" in atto con l'Unione europea sullo stop alla circolazione delle auto euro 5 in Piemonte "è verosimile che già nella prossima settimana si possa evitare il blocco dei citati veicoli" che scatterebbe dal 15 settembre, ha invece spiegato il ministro delle Imprese e del Made in Italy,, nel corso di un question time alla Camera.