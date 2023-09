Ripartono i Business Matching di SACE con un roadshow dedicato alle PMI che esportano in Cina

(Teleborsa) - Creareche, questo l'obiettivo del roadshow organizzato da, nell'ambito del programma diche offre la possibilità alle imprese italiane di entrare in contatto top buyer esteri, presentare le proprie tecnologie e i propri servizi e facilitare le relazioni commerciali.SUMEC International Technology Co è il principale importatore di macchinari (70% della quota di mercato) e uno dei tre principali agenti di gara in Cina con una base clienti di oltre 20.000 aziende manifatturiere. SACE e SUMEC hanno, che ha permesso a diversi esportatori italiani di incrementare il proprio business in Cina, anche attraverso soluzioni finanziarie dedicate e grazie al supporto dell'ufficio di SACE a Shanghai, punto di riferimento strategico che mette a disposizione delle imprese l'esperienza e le competenze di SACE unite al valore aggiunto di un presidio fisico sul territorio.Ilche coinvolgeranno le sedi di SACE a Roma e Milano per fare tappa al FARETE networking event di Bologna e al Plast Trade Show di Milano, oltre ad altri importanti eventi organizzati in collaborazione con player del sistema economico italiano come Confindustria Emilia e Assolombarda. Durante gli incontri, PMI ed esportatori italiani potranno accedere a sessioni one to one con SUMEC e una delegazione di grandi aziende manifatturiere cinesi con un fatturato totale di 50 mld euro interessati a diversi settori della meccanica italiana. Le PMI avranno così l'opportunità di stabilire un contatto diretto con il potenziale buyer per ottenere informazioni su futuri piani di investimenti e sulle modalità di accredito nell'albo fornitori."In un mercato globale sempre più complesso, noi di SACE siamo convinti che la formazione, la conoscenza e la costruzione di un network di relazioni possano giocare un ruolo chiave", ha dichiarato. "Per questo motivo, accanto alle soluzioni assicurativo-finanziarie, abbiamo sviluppato una serie di iniziative di accompagnamento per le PMI italiane che vogliono intraprendere il processo di internazionalizzazione e rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali. Eventi di Business Matching come questi con SUMEC rappresentano un ulteriore strumento che noi di SACE, in linea con il piano industriale INSIEME 2025, mettiamo a disposizione delle imprese che vogliono crescere in un mercato ricco di opportunità come quello cinese".Il supporto di SACE a favore delle PMI si declina, infatti, anche attraverso le, il programma gratuito finalizzato a sviluppare le opportunità di crescita all'estero di filiere e aziende italiane. Tali attività si svolgono in sinergia con altri attori del Sistema Italia quali Ambasciate, ICE e Associazioni di settore del Sistema Confindustria.SACE promuove costantemente incontri di business matching, coinvolgendo primari buyer provenienti da Paesi strategici per il Made in Italy e con cui ha consolidate relazioni commerciali. Nelle, in presenza, in modalità digitale e in occasione di primari eventi fieristici in Italia e all'estero, sono stati coinvolti circa 4.000 esportatori, in larga misura PMI, e buyer provenienti da un'ampia gamma di settori, dall'energia, alle infrastrutture, all'agroalimentare.