BlackBerry prevede ricavi trimestrali in netto calo

BlackBerry

(Teleborsa) -, azienda canadese specializzata in dispositivi wireless, si aspettadi circa 132 milioni di dollari neldell'anno fiscale 2024 (i tre mesi terminati il 31 agosto 2023), rispetto ai 168 milioni dell'anno scorso.I ricavi previsti dalla business unitsaranno pari a circa 49 milioni di dollari, con una crescita sequenziale del 9%, i ricavi previsti per leaziendali saranno pari a circa 3 milioni di dollari, mentre i ricavi previsti dalla business unitsaranno di circa 80 milioni di dollari, inferiori al previsto, principalmente a causa della mancata chiusura di alcuni importanti accordi governativi nel trimestre.BlackBerry ha ribadito lesia per la Cybersecurity che per le licenze e altro, ma ha rivisto quelle della business unit IoT a 225-240 milioni di dollari."La nostra business unit IoT continua a trarre vantaggio dalle sue grandi opportunità di mercato e dai venti favorevoli secolari pluriennali, assicurandosi nuovi successi di progettazione a un ritmo elevato - ha commentato il- Tuttavia, nelstiamo vedendo alcunespostare l'inizio dei programmi di sviluppo software, così come i programmi di produzione, e quindi abbiamo rivisto le nostre previsioni sui ricavi dell'anno in corso, ma non i nostri obiettivi a lungo termine".