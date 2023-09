Criminalità giovanile, via libera del Consiglio dei Ministri al "decreto Caivano"

(Teleborsa) - Via libera del Consiglio dei ministri al decreto – informalmente ridefinito– contenente misure contro la. In base alla bozza di testo circolata negli ultimi giorni, tra le misure previste c'è la possibilità di, cioè una convocazione del minore che avrebbe commesso un reato, da parte del questore, "anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età”. E se il soggetto al quale è stato notificato l'avviso risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la persona, il patrimonio, o per reati inerenti ad armi o droga, ilpuò proporre al tribunale il divieto di utilizzare “piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati, nonché il divieto di possedere”.Inoltre sarà più facile per ifinire in carcere: nel dl approvato si abbassa da 9 a 6 anni lache consente di applicare la misura della custodia cautelare. Nel testo non c'è invece l'abbassamento dell'età per l'imputabilità. Nel provvedimento non ci dovrebbe essere nemmeno alcuna stretta sull'. Secondo quanto si apprende la norma voluta dalla ministra Roccella non sarebbe entrata nel provvedimento.Previsto un aumento delleper i minori trovati in possesso di, con l'obiettivo che questo possa essere un deterrente. Un capitolo specifico della bozza era invece dedicato ai, con la possibilità per chi è vittima di chiedere l'oscuramento o la rimozione dei propri dati dalla rete.Il segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri,, ha però sottolineato l'importanza della, in particolare per soggetti molto giovani che possono redimersi. "Un giovane criminale è un criminale ma non è detto che debba esserlo per tutta la vita. Noi dobbiamo tagliare i legami con il mondo del crimine", ha dichiarato Tajani questa mattina, aggiungendo che ritiene "giusto ridurre l'età massima dei detenuti nelle carceri minorili da 25 a 18 anni" perché "a 25 anni sono padri di famiglia, non si possono considerare giovani".Quanto alTajani ha dichiarato: "Non è una questione risolutiva. Certamente per un giovane è un segnale forte ma non è che si risolve perché poi, magari, se lo fanno prestare dal fratello o trovano il modo di usarlo".