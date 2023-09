Emak, Intermonte abbassa target price e conferma Outperform

Intermonte

Emak

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 1,80 euro) ilsu, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei settori dell'outdoor power equipment, delle pompe e del water jetting, e mantenuto ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del secondo trimestre 2023 , che gli analisti descrivono come in linea con le stime.Alla luce dei trend emersi dal primo semestre e dalle indicazioni del management, Intermonte ha rivisto le stime per incorporare trend di fatturato più deboli ma margini più elevati, con conseguente sostanziale conferma delle stime di EBITDA. In futuro, D&A più elevati e oneri finanziari spingono il broker adell'8% in media nel triennio."Sebbene lo, manteniamo un atteggiamento positivo sul titolo poiché riteniamo che gli investimenti in innovazione di prodotto effettuati negli ultimi anni consentiranno alla società di offrire al mercato una gamma completa di prodotti e quindi potenzialmente di guadagnare quote di mercato", si legge nella ricerca.Viene fatto notare che, anche dopo il taglio delle stime implementato e la revisione al ribasso del target price, larimane "".