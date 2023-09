Federated Hermes apre sede a Milano. Alla guida Anna Paola Marchi

Federated Hermes

(Teleborsa) -, società statunitense specializzata nell'investimento attivo e responsabile, ha annunciato l', dopo essere sbarcata in Italia nel 2016. La nuova sede sarà guidata da, che ha fatto il proprio ingresso nella società con il ruolo di Distribution Director per l'Italia.Anna Paola Marchi si occuperà dello, con un focus specifico sul, e riporterà direttamente ad Angelo Natale, Executive Director, Head of Distribution CEMEA di Federated Hermes, si legge in una nota.Anna Paola Marchi vanta un'. Proviene da Credit Suisse Asset Management, dove ha fatto il suo ingresso come Head of Wholesale Client per l'Italia nel 2017. Precedentemente, dal 2005 è stata Sales Relationship Manager per i clienti wholesale italiani della divisione Asset Management di, dove aveva fatto il proprio ingresso nel 2000 come Portfolio Manager.