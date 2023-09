Mercer Italia SIM riceve autorizzazione a operare

Marsh McLennan

(Teleborsa) -hada parte delle autorità di regolamentazione del mercato, CONSOB e Banca d'Italia. Luca De Biasi ricopre la posizione di amministratore delegato, Marco Valerio Morelli di presidente esecutivo e Giorgio Di Giorgio di consigliere indipendente."La nostra strategia sarà la combinazione di una riconosciuta esperienza globale con unae dei protagonisti del mondo degli investitori istituzionali", ha scritto De Biasi su LinkedIn."Oggi Mercer Investments a livello globale serve oltre 12.000 clienti istituzionali per un totale di 16.800 miliardi di dollari di masse in consulenza: portare la nostra dimensione globale in Italia significa generare valore per il paese con una presenza radicata e strutturata sulla consulenza in materia di investimenti, e abbiamofondi pensione, casse di previdenza, fondazioni", ha spiegato Morelli su LinkedIn.Mercer è attiva nellasul capitale umano, per i servizi attuariali e previdenziali e per gli investimenti degli investitori istituzionali e delle reti di wealth management. In Italia ha, e serve 400 clienti, tra cui alcuni dei più importanti gruppi industriali italiani ed esteri, i principali istituti finanziari, casse, fondi pensione, fondazioni e family office.Mercer è una società del, leader mondiale dei servizi professionali nei settori risk, strategy & people, con 83.000 dipendenti e un fatturato annuo che supera i 20 miliardi di dollari.