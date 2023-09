Tenaris acquista impianto di lavorazione tubi negli Stati Uniti

Tenaris

(Teleborsa) -, colosso italiano della fornitura di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, ha, Texas, compresi terreni, edifici e attrezzature. Non è stato reso noto il controvalore dell'operazione.L'impianto aggiunge linee di trattamento termico e di finitura, integrando ulteriormente le attività esistenti di Tenaris nel paese e, si legge in una nota. Nella struttura lavorano circa 400 persone."Avevamo analizzato molteplici possibilità per espandere e rafforzare la nostra footprint industriale - ha affermato, presidente di Tenaris US - Utilizzavamo già parzialmente Republic Tube per elaborare parte della nostra produzione nazionale e, aggiungendo questa struttura alla nostra rete, stiamo, garantendoci una maggiore flessibilità per servire i nostri clienti statunitensi".