BofA: BCE aumenterà tassi di 25 pb la prossima settimana

(Teleborsa) -(BofA) si aspetta che la(BCE). Si tratta ancora di una "", ovvero di una previsione molto difficile, ma gli analisti ritengono che, marginalmente, le notizie recenti supportino un rialzo. In particolare, citano: prospettive di crescita più deboli (ma nessuna recessione); inflazione quasi (o completamente) convergente verso l'obiettivo entro la fine del periodo di previsione, ma inflazione più forte nel breve termine; lievi aumenti delle aspettative di inflazione e dei costi unitari del lavoro; nessuna chiara evidenza di un picco dell'inflazione core.Sono atteseper i prossimi incontri, ma il bias sarà verso fare di più o fare una pausa, e certamente non di tagliare i tassi. Inoltre, non sono attese novità sul bilancio, ed è troppo presto per ulteriori modifiche sulla liquidità o sul PEPP/APP."Sebbene la nostra convinzione sull'aumento di settembre non sia forte, siamo fermamente convinti che, in assenza di grandi sorprese,- si legge in una ricerca - Se i dati non sono abbastanza forti da giustificare un aumento la prossima settimana, è improbabile che sia giustificato un aumento più tardi, quando l'attività rimarrà debole e l'inflazione si sarà indebolita di più".Bank of America si aspetta ancora il, e un solo taglio a trimestre per tutto il 2024 e il 2025. "Se abbiamo ragione e l'inflazione sottoperforma nel quarto trimestre, la BCE avrà bisogno di indicazioni prospettiche sulla tempistica del primo taglio per", si legge nella ricerca firmata da Ruben Segura-Cayuela, Head of Europe Economics Research presso Bank of America.