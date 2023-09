CAREL, Equita avvia copertura con Hold e TP a 28 euro

Equita

CAREL Industries

(Teleborsa) -hasul titolo, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, con un target price diper azione e una raccomandazione "".Gli analisti parlando di "un perfetto esempio di" e si aspettano una crescita dei ricavi organici del 10,8% dal 2022-25 con una moderata espansione dei margini (da 21,2% del 2023 al 22,2% 2025) guidata dall'incorporazione dell' acquisizione della software-house Kiona (che vanta margini superiore al 30%).Da un lato, Equita apprezza: la fortissimadi mercato e il track-record del management team; i sostenuti(anche slegati dall'andamento del ciclo economico grazie all'esposizione ad alcuni mega-trend); la strategia diche sta sempre più rafforzandosi (numerosi deal nel recente passato).Dall'altro:delle stime di consensus 2023, principalmente a causa di alcune incertezze sull'andamento del quarto trimestre; CAREL lancerà un aumento di capitale (in opzione agli azionisti, ammontare 200 milioni di euro, da completarsi entro l'anno) per finanziare la recente acquisizione di Kiona.