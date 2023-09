INPS, pubblicata circolare per anticipazione TFR/TFS pensionati

(Teleborsa) - L'INPS ha pubblicato lacontenente le indicazioni operativeche possono richiedere iiscritti alla "Gestione Unitaria Creditizia e Sociale"., infatti, l’Istituto accorda l’anticipazione di parte o dell’intero TFR/TFS maturato, ma non ancora esigibile, con une una ritenuta perLadi anticipazione del TFR/TFS può essere presentataoppure tramite un soggetto delegato o presso i CAF e Istituti di patronato.Qualora la suddetta domanda sia accolta,rendendola disponibile nell’area personale My Inps dell’iscritto, che avrà 30 giorni di tempo per sottoscriverla e rinviarla all’Istituto. Ricevuta la proposta di cessione del TFS/TFR l’Istituto verifica e trasmette l’accettazione della proposta oppure il mancato accoglimento al richiedente.L’iscritto può sempredi anticipazione del TFS/TFR,a proprio carico, fino all’accettazione da parte dell’Istituto della relativa proposta di cessione.