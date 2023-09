Kroger pagherà 1,4 miliardi per risolvere i reclami sugli oppioidi

Kroger

(Teleborsa) -, una delle più grandi catene di supermercati degli Stati Uniti, ha. L'accordo, che non costituisce un'ammissione di illeciti o responsabilità da parte di Kroger, risolve la maggior parte delle richieste che sono state o potrebbero essere avanzate da stati, dipartimenti e tribù di nativi americani.Kroger ha accettato di pagare fino a 1,2 miliardi di dollari aglie 36 milioni di dollari alle(entrambi da pagare in 11 anni), e circa 177 milioni di dollari per coprire le parcelle e i costi degli avvocati (da versare in 6 anni).La tempistica dei pagamenti su più anni, la maggior parte dei quali sono deducibili dalle tasse, si traduce in un valore attuale netto al netto delle imposte per Kroger di circa 870 milioni di dollari. I pagamenti iniziali inizieranno nel dicembre 2023. Kroger prevede di riconoscere undel 2023, che avrà un impatto negativo sugli utili per azione di 1,54 dollari.