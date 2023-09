Milano in positivo assieme ai Mercati del Vecchio Continente

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

Banca MPS

ERG

Tenaris

Fineco

DiaSorin

CNH Industrial

Leonardo

Ferragamo

Sanlorenzo

Safilo

Saras

Brembo

LU-VE Group

El.En

Carel Industries

(Teleborsa) -, in scia anche al recupero di Wall Street, dove l'riporta al momento un aumento dello 0,42%.ha favorito i mercati, dopo due giornate di passione, che seper le prossime mosse di Fed e BCE.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,071. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.919,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,87%.Avanza di poco lo, che si porta a +173 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,32%.poco mosso, che mostra un +0,14%, composta, che cresce di un modesto +0,49%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,62%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,28%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 30.209 punti. Pressoché invariato il(-0,06%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia il(-0,13%).di Milano, troviamo(+4,85%),(+2,12%),(+1,77%) e(+1,39%).Fra i più forti ribassi si segnala, che segna un -1,76%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,75%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,33%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,87%.del FTSE MidCap,(+2,92%),(+2,66%),(+2,57%) e(+2,44%).La peggiore è, che chude la seduta con un -3,59%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,56%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,09%.scende dell'1,59%.