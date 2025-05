Borse europee in rialzo. A Milano volano Fincantieri ed EGLA

Moody's

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

Interpump

Pirelli

Stellantis

MPS

Cucinelli

Mediobanca

Fincantieri

Moltiply Group

ERG

El.En

Juventus

Philogen

Banco di Desio e della Brianza

Pharmanutra

(Teleborsa) -a del Vecchio Continente, dopo la seduta debole di ieri. Guardando sia al Vecchio Continente che a Wall Street, si può affermare che la decisione dell'agenzia di rating, di venerdì scorso, ha pesato poco sui mercati. Stamattina il sentiment è stato sostenute anche dalPer quanto riguarda i, a seguito della chiamata di Trump a Putin,ha dichiarato che Russia e Ucraina avrebbero avviato negoziati immediati per raggiungere un cessate il fuoco e porre fine alla guerra, sebbene il Cremlino abbia avvertito che il processo avrebbe richiesto tempo. Trump ha informato Zelenskiy e i leader dell'UE in una chiamata di gruppo. I leader europei hanno concordato di intensificare le sanzioni contro la Russia, mentre Trump ha optato per non introdurre nuove sanzioni.Sul, inad aprile i prezzi alla produzione hanno registrato variazioni di -0,6% m/m (contro -0,3% atteso e -0,7% precedente) e di -0,9% a/a (contro -0,6% atteso e -0,2% precedente), con il calo che è stato causato in larga parte dall'energia.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,125. Lieve aumento dell', che sale a 3.239,6 dollari l'oncia. Sessione debole per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,57%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +97 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre ilsi attesta al 3,52%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,40%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,50%, eavanza dello 0,46%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,53%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,55%, portandosi a 42.827 punti. In frazionale progresso il(+0,68%); sulla stessa tendenza, in rialzo il(+1,18%).Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,88%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,86%.avanza dell'1,71%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,61%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che indietreggia del -2,27, seguita dacon un -1,22% e, che prosegue le contrattazioni a -0,93%.del FTSE MidCap,(+12,63%, dopo che ieri ha presentato le nuove stime per il segmento della subacquea da cui sono attesi 820 milioni di euro di ricavi nel 2027),(+5,51%),(+5,50%) e(+5,44%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,12%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,33%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,00%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,96%.