Monte Bianco, lavori di manutenzione rinviati di un anno

(Teleborsa) - I lavori di manutenzione aldelsono stati rinviati di un anno. La decisione è stata presa dalla(Cig), composta di rappresentanti dei ministeri italiani e francesi. Inizialmente il programma dei lavori sulla volta del tunnel prevedevano la chiusura dell’infrastruttura fino a dicembre. "La Conferenza intergovernativa Italia Francia, che con la collega Catherine Colonna (ministra degli Esteri francese ndr) avevo fatto convocare per oggi (giovedì 7 settembre, ndr), ha appena concluso i lavori con successo: deciso il rinvio di un anno della chiusura del Monte Bianco, portando avanti al tempo stesso i lavori necessari alla sicurezza", ha spiegato il ministro degli Esteri italianoLa Commissione intergovernativa ha stabilito inoltre che il traforo del Monte Bianco entro dicembre resterà chiuso per circa sei settimane per consentire interventi finalizzati a migliorare la sicurezza dell’infrastruttura. Sono anche previste delle chiusure notturne per lo stesso motivo. Inoltre, nel caso che la situazione al Frejus diventasse nuovamente critica nei prossimi mesi i lavori al traforo del Monte Bianco potranno essere sospesi e la viabilità ripristinata regolarmente.Ilha fatto sapere che da parte italiana "è stata ribadita la richiesta di individuare le soluzioni tecniche più efficaci ed opportune per rendere ladel Bianco in linea con i più moderni standard di sicurezza, valutando anche l’ipotesi di aprire una seconda canna", confermando il rinvio a settembre 2024 dei "lavori più significativi al traforo del Monte Bianco" deciso dalla conferenza intergovernativa Italia-Francia riunitasi il 7 settembre.Il presidente nazionale(Unione nazionale comuni comunità enti montani),, insieme al presidente Uncem Piemontee il Consigliere nazionale Uncem valdostanohanno affermato che "lo slittamento di un anno rispetto alle previsioni dei lavori al Monte Bianco, deciso in CIG, va incontro a quanto Uncem e molti Sindaci hanno richiesto nelle ultime settimane, per evitare il caos sulle reti viarie dall’Italia verso l’Europa dopo la frana in Maurienne che limita i passaggi al Frejus, escludendo i mezzi pesanti".Il ministro dei Trasporti franceseha spiegato che nei prossimi giorni – "ma non lunedì" – partirà il blocco del Traforo del Monte Bianco, rimandato per ialprovocati dal maltempo, e durerà "diverse settimane": ma come concordato "con l’Italia ieri, ridurremo sicuramente il periodo di lavori autunnali, che sarà piuttosto ridotto, a circa sette settimane" meno della metà delle 15 previste inizialmente. In un’intervista alla radio France Bleu Pays de Savoie il ministro Beaune ha aggiunto che "sicuramente riusciremo a riaprire la A43 questo fine settimana, spero domani", su due corsie l’autostrada A43 che conduce al traforo del Fréjus.