Saipem, contratti offshore in Costa d'Avorio e Italia per 850 milioni di euro

Saipem

Rosetti Marino

(Teleborsa) -, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, si è aggiudicatain Costa d'Avorio e in Italia, per un valore complessivo diIl primo contratto è stato assegnato a Saipem da Eni Cote d'Ivoire e il suo partner Petroci. Si tratta di un contratto Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines (SURF) per lo sviluppo del progetto Baleine Phase 2, relativo all'omonimo giacimento di olio e gas situato nell'offshore della Costa d'Avorio, aIl secondo contratto è stato assegnato a Saipem, tramite un raggruppamento temporaneo di imprese cone Micoperi, da Snam Rete Gas per la realizzazione degli impianti per la nuova nave di stoccaggio e rigassificazione () che sarà situata nel