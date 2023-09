Settore orafo resiliente: sfugge a effetti inflazione e guarda con ottimismo al futuro

(Teleborsa) -, quanto a crescita di fatturato ed investimenti, grazie ad- qualità, professionalità, artigianalità - che ne sottolineano larispetto ad altri settori del Made in Italy come la moda ed il manifatturiero. E' quanto emerso dall'inchiesta congiunturale realizzata dalle più importanti aziende dell’industria orafa italiana. Un report che offre una visione aggiornata e originale degli operatori del settore, permettendo di integrare e completare le statistiche ufficiali.Le statistiche e le rilevazioni attestano che dopo i brillanti risultati dell’ultimo biennio, il settore dell’oreficeria conferma risultati molto positivi anche nel 2023:dell’anno ha mostrato una, migliore del sistema moda (+7,2%) e della media del manifatturiero italiano (3%).che hanno superato iin valore e del 2% in quantità.Ledegli operatori in termini disi confermano positive, con ildel fatturato con una percentuale sostanzialmente allineata alla rilevazione di fine 2022 (44%). Ripiegano solo quelle delle imprese più piccole operanti sul mercato interno (dal 36% che prevedevano una crescita nella rilevazione di dicembre la percentuale scende al 23%), mentre le attese sono state riviste al rialzo dalle imprese medio-grandi operanti su mercati esteri (da 61% a 67%).Un ulteriore fattore a sostegno della competitività del settore si ricava dallenegli investimenti rispetto all’anno precedente, con punte del 42% per le imprese di dimensioni maggiori.Fra ile imprese del campione citano laindicata da circa tre rispondenti su quattrodella produzionee lache rappresenta un fattore di successo per più della metà del campione. E, infatti, fra lec'è proprio il, percepito come ostacolo daldelle imprese medio-grandi. Permangono inoltre preoccupazioni per l’andamento della domanda e l’aumento dei costi delle materie prime e semilavorati."L’edizione di giugno dell’indagine sul sentiment degli imprenditori del settore orafo conferma ancora una volta le previsioni positive, in particolar modo per le aziende medio-grandi e per il mercato estero", spiega, Presidente del Club degli Orafi Italia, aggiungendo che il questionario "fa emergere con forza un tema cruciale: la sfida della mancanza di manodopera qualificata rappresenta una questione critica che impatta direttamente sul concetto stesso di Made in Italy. Si conferma essenziale affrontare questo problema in modo strategico e collaborativo, favorendo l’adeguata formazione e lo sviluppo delle competenze, al fine di preservare l’identità e il valore dell’eccellenza italiana nel panorama internazionale"."L’elevata competitività sui mercati esteri si conferma l’elemento trainante del settore", sottolinea, Responsabile Industry Research, Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, affermando che "in questo particolare contesto competitivo, il posizionamento del settore, maggiormente orientato sul segmento dell’, si è confermato unin grado di cogliere lache risultacon prospettive che restano positive.""L’incertezza nello scenario rimane elevata - prosegue l'esperta di ISP - ma questo settore ha dato prova di unagrazie a un tessuto produttivo che nel tempo ha saputo trasformarsi guadagnando competitività: per affrontare le sfide del prossimo futuro sarà importante continuare ain tutte le sue declinazioni (economica, ambientale e sociale)".