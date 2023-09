IPO Instacart, punta a valutazione fino a 9,3 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Instacart ha fissato un obiettivo fino a 9,3 miliardi di dollari di valutazione, nella sua prossima quotazione a Wall Street. Si tratta di una cifra inferiore rispetto ai 39 miliardi che era arrivata a valere nel 2021, suo ultimo round di finanziamento.Il colosso della spesa consegnata a casa ha presentato la documentazione per lo sbarco in borsa lo scorso anno e puntava a un esordio alla fine del 2022, ma ha poi rivisto i suoi piani in seguito alle tensioni sui mercati finanziari.