"Nuove Tradizioni", Fini presenta le novità del 2023

(Teleborsa) -– brand di pasta fresca con oltre 110 anni di storia che vanta nel suo pastificio in provincia di Modena una produzione di oltre 4 milioni di chilogrammi annui – annuncia le novità del 2023. "Il nostro obiettivo – spiega Luigi– è di portare nella vita di tutti i giorni il gusto dell'autenticità, che per noi vuol dire fare le cose fedeli all'originale, ricercando ciò che è più genuino e naturale possibile, per offrire il gusto vero e riconoscibile dei migliori ingredienti, secondo l'autentico saper fare emiliano che ci contraddistingue".Al centro il lancio dellapensata – sottolinea l'azienda in una nota – "per stimolare la curiosità del consumatore a tavola con sette ricette che prendono ispirazione dal patrimonio gastronomico regionale italiano".