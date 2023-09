Pharmanutra, ricavi +25% nel primo semestre

Pharmanutra

(Teleborsa) - Iconsolidati delle vendite nel primo semestre 2023 dihanno registrato un incremento del 25% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente e sono pari a 49,6 milioni di Euro (Euro 39,7 milioni al 30 giugno 2022).Ilsi attesta ad Euro 14,1 milioni (Euro 12,4 milioni nel primo semestre 2022), ovvero un margine del 28% circa sui ricavi, ed una crescita del 13,2% circa rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente.Ildel periodo ammonta ad Euro 7,2 milioni per il primo semestre 2023 (Euro 8,2 milioni al 30 giugno 2022).L’per il primo semestre 2023 è di Euro 0,75 rispetto a Euro 0,85 del 30 giugno 2022.Laal 30 giugno 2023 presenta un saldo negativo di Euro 10 milioni rispetto al saldo positivo (liquidità) di Euro 10,6 milioni del 31 dicembre 2022, dopo avere pagato dividendi per Euro 7,7 milioni e acquistato azioni proprie per Euro 1,6 milioni; gli investimenti nel semestre ammontano a circa Euro 10 milioni di cui circa Euro 7 milioni relativi all’avanzamento dei lavori di costruzione della nuova sede del Gruppo.dichiara: “Il secondo trimestre di PharmaNutra si chiude con un, in termini di parametri, e con tutto ciò che l’azienda ha sempre espresso, fin dalla sua fondazione. È un, ottenuto in un momento particolare, in cui PharmaNutra sta portando avanti investimenti notevoli a supporto di importantissimi driver di crescita, che in futuro segneranno un cambio di passo e di dimensione dell’azienda. Tutto questo è possibile grazie alla capacità di spesa, quindi alla finanza accumulata finora, e alla redditività garantitaquotidianamente dai business caratteristici in cui la nostra azienda è impegnata con successo".