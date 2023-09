PNRR, via libera UE a terza rata da 18,5 miliardi

(Teleborsa) - Il Comitato economico finanziario del Consiglio dell'Unione europea ha dato l'ok al pagamento all'Italia delladel. La terza rata dadovrebbe quindi arrivare nelle casse dello Stato verso la fine di settembre o nei primi giorni di ottobre, dopo l'ok finale della Comissione europea che il 28 luglio scorso aveva già espresso la positiva valutazione preliminare.Nei prossimi giorni inoltre dovrebbe entrare nel vivo il confronto tra il governo italiano e gli uffici della Commissione Europea sulladel PNRR da. In particolare gliriguarderanno, oltre al raggiungimento degli obiettivi della rata (al 30 giugno 2023) – per i quali sono state chieste modifiche – anche il nuovo capitolo dele ladei target del Piano. Se il confronto sulla rata porterà a conclusioni positive, a fine mese il governo potrebbe presentare la richiesta di pagamento.Seguirà quindi la fase die, salvo imprevisti, i 16,5 miliardi dovrebbe arrivare entro dicembre 2023."Prendiamo atto con soddisfazione del parere positivo espresso oggi dal Comitato economico e finanziario sull'erogazione della terza rata. Un altro passo avanti importante", ha commentato il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di Coesione e il PNRR,