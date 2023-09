Produzione giù a luglio: dato delude attese

(Teleborsa) - Dopo due mesi di crescita, la, confermando il rallentamento in atto dell'economia italiana. E' quanto segnala, secondo cui, a luglio 2023, si registra unrispetto a giugno. Il dato èdegli analisti che indicavano una flessione dello 0,3%. Nella media delil livello della produzione risulta ancora inrispetto ai tre mesi precedenti.L’indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale solo permentre la produzione registra: beni intermedi (-0,5%), beni strumentali (-1,5%) e beni di consumo (-1,6%).al netto degli effetti di calendario,(i giorni lavorativi di calendario sono stati 21, come a luglio 2022), più accentuata. Guardando ai principali raggruppamenti di industrie si osservano; cali più marcati per l’energia (-4%) ed i beni intermedi (-4,5%), ma risulta in flessione anche la produzione dei beni di consumo (-3,7%).I solidi attività economica che presentanosono la fabbricazione di(+10,1%), la produzione didi base e preparati farmaceutici (+5,8%) e la fabbricazione di(+0,4%). I settori rimanenti sono tutti in flessione; quelle più ampie si registrano nell’industria del legno, della carta e della stampa (-12,3%), nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-10,8%) e nell’attività estrattiva (-10,1%).