ADR, Nunziata: "Sostenibilità è centrale: siamo in netto anticipo su obiettivi decarbonizzazione"

(Teleborsa) - "Con l'installazione di quest'opera confermiamo il nostro impegno a costruire l'aeroporto del futuro, un luogo dove è possibile trovare spazi di approfondimento e riflessione anche su tematiche ambientali importanti e urgenti, quali la tutela dell'ambiente e della natura e la lotta ai cambiamenti climatici, temi cruciali per Aeroporti di Roma. La nostra intensa programmazione artistica e culturale si inserisce dunque nella strategia di sostenibilità di ADR e ci ha consentito in questi anni di trasformare l'Aeroporto Leonardo da Vinci in un luogo unico, sempre più coinvolgente e orientato alla bellezza, non soltanto per i viaggiatori, ma anche per la nostra comunità e il territorio in cui ci troviamo, contribuendo al raggiungimento di grandi traguardi testimoniati dai numerosi riconoscimenti internazionali che hanno portato lo scalo di Fiumicino in testa agli aeroporti europei come qualità di servizio". È quanto ha affermato ilin occasione della presentazione dil'opera di arte contemporanea raffigurante un rinoceronte bianco in dimensioni reali, per una lunghezza di circa quattro metri con uno schermo da cinquanta pollici incastonato nel corno, che da oggi i passeggeri potranno ammirare nell'"La sostenibilità per Aeroporti di Roma è centrale perché l'aeroporto non solo è impegnato sul fronte della sostenibilità ambientale rispetto agli obiettivi della decarbonizzazione dove siamo e prevediamo di arrivare in netto anticipo rispetto agli obiettivi dati a livello mondiale. Queste installazioni e questi eventi vogliono anche dare un segnale al viaggiatore, un segnale a chi usufruisce dei nostri servizi di quanto questi temi siano all'attenzione della comunità nazionale, di quanto il tema della sostenibilità, della protezione dell'ambiente e degli animali ci stia a cuore".