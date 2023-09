Aestas lancia aumento capitale su CrowdFundMe in vista listing nel 2023

CrowdFundMe

(Teleborsa) -, società di consulenza guidata da Giulio Sapelli (Presidente), Giuseppe Spaziani (amministratore delegato) e Piergiorgio Giuliani, in vista dell’IPO su Euronext Paris prevista entro la fine del 2023,tramite equity crowdfundingdove prevede diAestas è: nel 2022 il fatturato si è attestato a circa 4 milioni di euro (+366% rispetto al 2021), l'EBITDA a circa 1 milione (con EBITDA margin del 23,3%) ed il Risultato Netto a 0,5 milioni.Ad oggi, Aestas, con possibilità di espansione in altre regioni dell’Europa. In particolare, la società è s, nella finanza aziendale e nel supporto alle imprese per la cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione. Aestas offre dunque unai, dall’affiancamento nelle oi strutturazione sul capitale (come le IPO e/o l’M&A), alla strutturazione di(finanziamenti bancari e/o emissione di bond).La raccolta su CrowdFundMe è finalizzata all’aumento della liquidità che sarà indirizzata in modo opportunistico agli investimenti, al potenziamento delle attività operative (con l’obiettivo di aumentare il fatturato e le marginalità) e all’acquisizione di ulteriori figuremanageriali, all’interno del percorso che porterà Aestas sulla Borsa di Parigi.