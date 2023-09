Bifire, redditività in crescita nella prima parte dell'anno

Bifire

(Teleborsa) - Il bilancio dei primi sei mesi del 2023 dievidenzia un(dato che comprende i Ricavi di Vendita e gli Altri Ricavi) pari a 21,8 milioni di euro, in leggero calo (-3,6%) rispetto al primo semestre 2022, che aveva in parte beneficiato degli incentivi governativi (110%).L’ EBITDA ha raggiunto euro 5,5 milioni, registrando una crescita del 10,3% sul primo semestre 2022, un dato particolarmente positivo nel difficile contesto di mercato in cui opera Bifire.L’è salito al 25,2%, dal 22,0% nel primo semestre 2022 e 20,0% nell’intero anno 2022, attestandosi su livelli storici di eccellenza.Il forte incremento della redditività - spiega la società nella nota dei conti - è stato determinato in parte dalla riduzione dei costi energetici e delle materie prime, ma soprattutto dall’attenta politica di gestione degli approvvigionamenti e dall’ottimizzazione del processo produttivo, ponendo altresì le basi per ulteriori miglioramenti nel medio-lungo periodo.