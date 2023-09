Convergenze, accordo quinquennale con Agile Content per contenuti TV

Convergenze

(Teleborsa) -annuncia di aver sottoscritto unper proporredi intrattenimento a partireai propri abbonati e su tutto il territorio italiano.Con questa operazione Convergenze, consolidando la propria posizione, nonché a nuovi clienti su tutto il territorio italiano incrementando quote di mercato, attraverso la capacità dia partire dai primissimi mesi del 2024, quando il servizio entrerà in produzione. Gli utenti potranno accedere al bouquet composto da Agile Content e ad altri canali italiani e internazionali di intrattenimento e tematicifornito in comodato gratuito.L’accordo della, prevede per Convergenze unanei confronti di Agile Contentmentre i clienti di Convergenze corrisponderanno la fee di abbonamento mensile direttamente in bolletta.L’Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze,soi è detto "orgoglioso di aver rispettato i nostri piani sulla Business Unit Media&Content Delivery Network. Avevamo annunciato, in occasione della presentazione del bilancio 2022 che erano in corso colloqui con un provider straniero di contenuti media, e a pochi mesi di distanza possiamo presentare questo accordo".