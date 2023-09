Nets (Nexi) estende partnership in Norvegia con BankAxept

Nexi

(Teleborsa) -, società del gruppo, ha firmato un', ilsistema di pagamenti nazionale norvegese, di cui la società ha gestitoper trent'anni, da quando il sistema è entrato in funzione nel 1993.Grazie all'estensione dell'accordo, Nets continuerà a svolgere il suoper il sistema nazionale, fornendoper i consumatori e gli esercenti norvegesi, oltre a contribuire, in qualità di partner, all’ulteriore sviluppo delle funzionalità e della rilevanza del sistema nazionale."L'ampliamento di questa partnership ci conferma che la soluzione che abbiamo sviluppato con BankAxept soddisfa i suoi standard elevati. È anche un importante riconoscimento dell'eccezionale conoscenza e competenza che Nets ha sviluppato nel tempo", ha affermato, Global Head of Issuing Solutions di Nexi Group., CEO BankID BankAxept, ha aggiunto "abbiamo esteso il nostro accordo e scelto di ampliare il nostro impegno con Nets, che ci offre una soluzione semplice, innovativa e competitiva. La rete BankAxept è parte integrante dell'infrastruttura di pagamento in Norvegia e questo ci impegna a garantire operazioni di pagamento sicure e stabili e una partnership che abbia una chiara impronta locale".presso la sede del Gruppo Nexi alla presenza di, CEO del Gruppo Nexi, di, CEO di BankAxept, e di, Global Head of Issuing Solutions del Gruppo Nexi.