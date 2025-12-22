Mercati europei in rosso con clima già festivo, a Milano corre Saipem

euro / dollaro USA

(Teleborsa) -, all'inizio di una. I cali odierni seguono comunque delle performance positive nell'ottava precedente, dopo che un rallentamento dell'inflazione negli Stati Uniti ha rafforzato le aspettative di ulteriori tagli dei tassi da parte della Fed, mentre la BCE ha mantenuto invariati i tassi e ha migliorato le stime sull'economia della zona euro.Sul, l'Istat ha comunicato che isono tornati ad aumentare a novembre dopo la flessione del mese precedente, trainati principalmente dai prezzi della componente energetica.A Piazza Affariil, dopo che si è aggiudicata, in partnership con Offshore Oil Engineering, un contratto EPCI da QatarEnergy del valore di circa 3,1 miliardi di dollari per la sola Saipem e di circa 4 miliardi di dollari in totale; e il, dopo che il CdA ha deliberato la conversione facoltativa e obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e la riduzione volontaria del capitale sociale a 6 miliardi di euro, oltre che la comunicazione che la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza a suo favore in una controversia ventennale sulle concessioni, confermando che il gruppo ha diritto a poco più di 1 miliardo di euro.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,176. Sessione euforica per l', che mostra un balzo dell'1,86%. Giornata di forti guadagni per il(Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,33%.Balza in alto lo, posizionandosi a +73 punti base, con un incremento di 2 punti base, con ilpari al 3,57%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,32%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,47%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,60%.Sessione debole per il, che scambia con un calo dello 0,49% sul, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 47.226 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,17%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia il(+0,17%).di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 4,46%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,06%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,96%.avanza dell'1,75%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,13%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,25%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,49%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,48%.del FTSE MidCap,(+2,63%),(+2,48%),(+2,41%) e(+2,34%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,24%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,97%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,81%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,62%.