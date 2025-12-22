Mercati europei in rosso con clima già festivo, a Milano corre Saipem

(Teleborsa) - Si muovono in rosso le Borse europee, Piazza Affari compresa
, all'inizio di una settimana corta e dal clima già festivo
. I cali odierni seguono comunque delle performance positive nell'ottava precedente, dopo che un rallentamento dell'inflazione negli Stati Uniti ha rafforzato le aspettative di ulteriori tagli dei tassi da parte della Fed, mentre la BCE ha mantenuto invariati i tassi e ha migliorato le stime sull'economia della zona euro.
Sul fronte macroeconomico
, l'Istat ha comunicato che i prezzi alla produzione dell'industria italiana
sono tornati ad aumentare a novembre dopo la flessione del mese precedente, trainati principalmente dai prezzi della componente energetica.
A Piazza Affari spiccano
il rialzo di Saipem
, dopo che si è aggiudicata, in partnership con Offshore Oil Engineering, un contratto EPCI da QatarEnergy del valore di circa 3,1 miliardi di dollari per la sola Saipem e di circa 4 miliardi di dollari in totale; e il calo di TIM
, dopo che il CdA ha deliberato la conversione facoltativa e obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e la riduzione volontaria del capitale sociale a 6 miliardi di euro, oltre che la comunicazione che la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza a suo favore in una controversia ventennale sulle concessioni, confermando che il gruppo ha diritto a poco più di 1 miliardo di euro.
Leggera crescita dell'euro / dollaro USA
, che sale a quota 1,176. Sessione euforica per l'oro
, che mostra un balzo dell'1,86%. Giornata di forti guadagni per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,33%.
Balza in alto lo spread
, posizionandosi a +73 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,57%. Tra i mercati del Vecchio Continente
fiacca Francoforte
, che mostra un piccolo decremento dello 0,32%, discesa modesta per Londra
, che cede un piccolo -0,47%, e pensosa Parigi
, con un calo frazionale dello 0,60%.
Sessione debole per il listino milanese
, che scambia con un calo dello 0,49% sul FTSE MIB
, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata sotto la parità a 47.226 punti. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,17%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,17%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, exploit di Saipem
, che mostra un rialzo del 4,46%. Andamento positivo per Nexi
, che avanza di un discreto +2,06%. Ben comprata DiaSorin
, che segna un forte rialzo dell'1,96%. Telecom Italia
avanza dell'1,75%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Stellantis
, che prosegue le contrattazioni a -4,13%. Preda dei venditori Campari
, con un decremento del 2,25%. Tentenna Hera
, con un modesto ribasso dell'1,49%. Giornata fiacca per A2A
, che segna un calo dell'1,48%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Avio
(+2,63%), OVS
(+2,48%), Safilo
(+2,41%) e doValue
(+2,34%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Ariston Holding
, che ottiene -2,24%. Si concentrano le vendite su Danieli
, che soffre un calo dell'1,97%. Vendite su Acea
, che registra un ribasso dell'1,81%. Seduta negativa per Italmobiliare
, che mostra una perdita dell'1,62%.