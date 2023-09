DL asset, CNA: necessaria proroga Superbonus per condomini, nuove licenze taxi temporanee non efficaci

(Teleborsa) - È necessario estendere la proroga per ilanche aiche hanno già raggiunto uno stato dia settembre pari al 30% per scongiurare pesanti ricadute su cittadini e imprese, oltre 10mila edifici non potrebbero completare i lavori. È quanto ha sollecitato lanel corso dell’sul DL asset davanti alle Commissioni ambiente e industria del Senato esprimendo critiche e perplessità anche sul tema delle nuove licenze taxi.Sugliper la riqualificazione degli immobili, la Confederazione lamenta che il decreto non dà risposte al grave problema dei crediti incagliati che mette a rischio la sopravvivenza di migliaia di imprese. Inoltre CNA rinnova la proposta di avviare con urgenza una riflessione più ampia per mettere ordine e dare certezze sul futuro degli incentivi per la casa.Sul, CNA ha evidenziato che l’aumento delle licenze con titoli a carattere temporaneo è una misura non efficace per rispondere alle criticità del sistema della mobilità. Il decreto legge di fatto ha interrotto bruscamente il confronto avviato a inizio estate a livello ministeriale. “Non è possibile aumentare il numero delle nuove licenze senza valutazioni di merito e sulle reali necessità”. CNA ha ricordato che le norme in vigore consentono alleil rilascio di nuove licenze per rispondere alle esigenze degli utenti. Pertanto “non ci sono i presupposti di” di un decreto legge per immettere sul mercato nuove licenze. In particolare la durata della licenza di 12 mesi, prorogabile per altri 12, rende difficile la pianificazione degli investimenti sui veicoli.Giudizio positivo invece sullo stanziamento di incentivi e sull’introduzione diper il rilascio delle licenze.