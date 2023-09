Salcef, nuovi contratti in Italia per 105 milioni

Salcef

(Teleborsa) - Le società del Gruppohanno recentemente siglato contratti per complessivi 105 milioni di euro con clienti nazionali.In particolare, circa 76 milioni per attività di armamento ferroviario a scartamento ridotto per operatori ferroviari del sud Italia (Ferrovie della Calabria, Ente Autonomo Volturno e Ferrovie Appulo Lucane) svolte principalmente dalla Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie, e circa 29 milioni per forniture di materiali ferroviari.Le attività di armamento riguardano gli, per le quali il Gruppo sarà coinvolto per circa 40 milioni di euro; la realizzazione dei collegamenti Napoli Porta Est (stazione Volla)-Afragola AV e tra la linea Napoli-San Giorgio e la linea Napoli-Sorrento, per complessivi circa 27 milioni di euro di competenza del Gruppo; nonché circa 9 milioni per l’adeguamento del piano del ferro delle stazioni di Genzano di Lucania, Avegliano Città e Bari Scalo.