SIT ottiene la Verifica dell’inventario 2021 da Bureau Veritas

SIT

(Teleborsa) -, multinazionale che crea soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e per la misurazione dei consumi, ha ottenuto la “Verifica dell’inventario 2021” da parte di Bureau Veritas, con la determinazione in modo puntuale della Carbon Footprint di Organizzazione.L'analisi condotta ha fornito una visione esaustiva delleprodotte dall'azienda per l’anno 2021, in conformità agli standard della norma UNI EN ISO 14064-1:2019, includendo oltre alle emissioni prodotte entro i propri confini organizzativi, note come “Scope 1”, e le emissioni indirette derivanti dai propri consumi energetici, note come “Scope 2”, anche le emissioni indirette generate all’esterno dei confini aziendali, in particolare con i trasporti e la produzione di materiali acquistati (altrimenti note come “Scope 3").Con la Carbon Footprint di Organizzazione, verificata da un ente terzo, sarà possibile definire le azioni di riduzione delle emissioni, il miglioramento del processo di misurazione e, altresì, il livello di dettaglio delle informazioni, contribuendo così a potenziare ulteriormente il proprio impegno per la sostenibilità.