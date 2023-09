Forum Mare, Pichetto Fratin: l'Italia può diventare l'hub energetico del mediterraneo

(Teleborsa) - “, sul fronte dellae quindi delle emissioni,, mentre"Questo fa sì che la soluzione non possa essere l'azione di un singolo". Con questo concetto prende il via l’intervento aldel ministro dell’ambiente, che ribadisce come il, che quest’anno ha toccatonel mediterraneo e negli oceani, sia non solo ciò che unisce i continenti, sia nella logistica che nel cambiamento climatico, ma anche ilAnche il ministro dell’ambiente ha ribadito la: la situazione geopolitica, ed in particolare le sanzioni e i mutati rapporti con la Russia, hanno spostato i grandi approvvigionamenti di gas naturale dal Nord Europa al Sud, ed in questo, essendo proiettata per sua natura verso l’Africa, da dove appunto provengono le risorse energetiche più importanti.Il ministro ha anche parlato deirelativi ad una futuratramite fotovoltaico (piani che sono stati tacciati di neocolonialismo negli ultimi anni ndr), che potrebbe poi arrivare in Italia tramite un gasdotto. R, secondo Pichetto Fratin, sono una grande possibilità per il paese di assumere un ruolo diPer ultimo il ministro dell’ambiente ha parlato del mondo della. Anche qui le possibilità sono considerate molto ampie e l’Italia, già considerata uno dei protagonisti mondiali nell'alimentare, è vista come: ”Noi dobbiamo avere i migliori pescatori. I migliori pescatori sono quelli che hanno soddisfazione del proprio lavoro perché guadagnano di più. Questa è la sfida che noi dobbiamo dare al paese".