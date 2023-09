Meloni a Budapest: "Famiglia e sfide demografiche al centro della politica del governo"

(Teleborsa) -sono dueper il Governo e per l'agenda europea. Lo ha ribadito la Presidente del Consigliointervenendo alQuesti due temi - ha sottolineato - rappresentano il "italiano, il cui obiettivo primario è avviare un cambiamento sostanziale culturale", ha sottolineato Meloni, ricordando un suo discorso del 2019. "Gli avversari non hanno capito quanto fossero le persone che hanno ritenuto quelle parole buone". "- ha ribadito - è, cosa inusuale in Italia, a differenza dell'Ungheria. Il nostro governo ha come priorità assoluta il numero di nascite, il sostegno alle famiglie. Per un futuro che sia migliore del presente"."Ci sono nazioni più ricche dove nascono meno bambini, dobbiamoper sostenere la famiglia così com'è,", ha affermato la Presidente, aggiungendo "anche il Papa lo ha detto nella sua visita pastorale. Citando l'esperienza fortunata dell'Ungheria, che è riuscita a ", ad aumentare i posti di lavoro ed anche l'occupazione femminile", Meloni ha ribadito che occorrePer Melloni serve "una, significa difendere l'identità, difendere Dio e tutte le cose che hanno costruito la nostra civiltà".Meloni ha partecipato al Demographic Summit assieme al ministro per gli Affari europei, accolta dalla Presidente ungheresee dal Primo ministroCon Orban, la Presidente affronterà, in un faccia a faccia al palazzo del governo, altri temi dell'agenda europea, a partire dall'emergenza migranti ed altri temi di natura più strettamente economica e commerciale.