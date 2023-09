NVP, perfezionata acquisizione ramo d’azienda di Euroscena

NVP

(Teleborsa) -, PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, fa sapere che in data odierna è avvenuto il closing dell’operazione di acquisizione del ramo d’azienda di proprietà di Euroscena.Il ramo d'azienda è costituito da: tutta l’infrastruttura tecnologica e i cespiti attualmente utilizzati da Euroscena ai fini della corretta conduzione del Ramo d’Azienda; il contratto di locazione stipulato tra Eumovil (società del gruppo Mediapro) ed Euroscena in relazione alle attrezzature e tecnologie della regia mobile; i contratti di lavoro con 25 dipendenti di Euroscena e il contratto di locazione relativo ad un magazzino, attraverso l’acquisizione da parte di NVP della partecipazione totalitaria nella società Produzioni Italia, newco costituita da Euroscena nella quale è confluito il Ramo d’Azienda.Ildella partecipazione è pari a euro 80 mila.