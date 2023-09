Salute, Alleanza Assicurazioni lancia "Alleata Previdenza"

(Teleborsa) - Nel 125° anno dalla sua fondazione,lanciaa soluzione assicurativa di previdenza complementare che integra le garanzie delle polizze. Inoltre, in caso di comparsa di non autosufficienza, la soluzione prevede il raddoppio della rendita pensionistica. Alleanza Assicurazioni è considerata da sempre fra le compagnie più solide del(€297, fonte Sistan), pari a circa il 15% del PIL; mentre gli over 65 sono più di 14 milioni, un dato destinato a salire fino a 20 milioni entro il 2045 2 . In parallelo è in aumento anche il numero di persone in condizioni di non autosufficienza, che oggi sono circa 4 milioni 3 . L’ultimo rapporto del Bilancio del Sistema Previdenziale italiano stima una spesa lorda per non autosufficienza pari a 34 miliardi di euro, dei quali 23 miliardi di euro come spesa privata.Alleanza - spiega la nota - r, mettendo in sicurezza il proprio domani. Questa nuova soluzione, che rinnova lo storico PIP (Piano Individuale Pensionistico) della Compagnia rafforza la componente di sostenibilità: i due fondi di investimento Alleata Bilanciata e Alleata Azionaria promuovono caratteristiche sociali, ambientali e di governance (ESG) (“light green” per il regolamento 1257/2021).“In Alleanza, vogliamo fare la nostra parte al fianco dei nostri clienti e delle comunità, rendendo popolare l’assicurazione in Italia. Questo impegno è già testimoniato dalla nostra attività: da 125 anni siamo la Compagnia di riferimento delle famiglie italiane. Con Alleata Previdenza, grazie a una componente di protezione innovativa per tutelare l’autonomia, mettiamo a disposizione una soluzione che risponde ai temi sollevati dal progressivo invecchiamento della società, sia dal punto di vista del sistema pensionistico sia da quello del benessere in età avanzata, bisogni sempre più prioritari per gli italiani. Come assicuratori, abbiamo il compito di creare consapevolezza di questi cambiamenti, fornendo soluzioni concrete ai bisogni reali dei cittadini", sottolineaResponsabile Vita e Danni di Alleanza Assicurazioni.Forte delle sue competenze distintive in ambito Protezione Vita, Salute e Casasi rafforza in questo settore registrando una Raccolta Totale Protezione che nel 2022 ha toccato quota €354 milioni, con un aumento del 25% rispetto all’anno precedente. Prosegue, inoltre, la crescita della Compagnia anche in ambito Salute, dove ha scalato oltre 20 posizioni negli ultimi quattro anni, posizionandosi oggi come 15° Compagnia del settore.