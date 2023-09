Trasporto aereo, al Mimit il tavolo permanente. Urso: nessuno abbandona mercato più profittevole d'Europa

(Teleborsa) - "Nessuno abbandona il mercato più profittevole d'Europa". Lo ha garantito il ministro delle Imprese e del Made in Italy,, a Trieste dove è volato dopo il tavolo permanente sul trasporto aereo per partecipare al forum "Risorsa Mare". "Oggi ho fatto un confronto di alcune ore con tutti gli attori del, con tutte lein Italia, con le associazioni che rappresentano i gestori degli aeroporti, con le Regioni e quindi con gli enti locali, con il ministero delle infrastrutture, per definire lo sviluppo del sistema aereo nel nostro Paese e tutte le Compagnie, nessuna esclusa – ha spiegato il ministro –. Ci hanno presentato oggi e nei giorni precedenti, nei confronti bilaterali che ha avuto, piani di sviluppo per incrementare le rotte e i voli nel nostro Paese, ben sapendo che l'Italia e' il mercato più profittevole e quello che cresce di più in". saputo compiere".Si è insediato questa mattina al Ministero il tavolo che, si legge in una nota del Mimit, "si è svolto in un, è stato presieduto dal ministro Adolfo Urso e dal vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi". Presenti i rappresentati di Ita Airways, Ryanair, Malta Air, Aeroitalia, Easyjet, Wizz Air, Neos, Sky Alps e Volotea, delle organizzazioni delle compagnie aeree Iata, Aicalf e Ibar, delle associazioni che rappresentano iAssaeroporti e Aeroporti 2030, dell’associazione incaricata della gestione degli slot aeroportuali italianie della rappresentanza degliAssohandlers. Presenti inoltre i rappresentati dellee Garante della Concorrenza e del Mercato, ART e AGCM, di ENAC ed ENAV, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di RFI-Rete Ferroviaria Italiana, di Conftrasporto e Federtrasporto."Obiettivo di questo tavolo è quello di uncon tutti gli attori del settore per lo sviluppo del trasporto aereo nel nostro Paese al servizio di cittadini e imprese – prosegue la nota –. Particolare attenzione è stata posta alla necessità di maggiorrispetto alla composizione dele deiche portano alla formazione del prezzo, oltre alle risorse che ciascun aeroporto investe per favorire la propria".Il tavolo è stato l’occasione anche per approfondire i contenuti del, con l’obiettivo di acquisire eventuali contributi volti a migliorare il provvedimento durante il percorso parlamentare anche per quanto riguarda iper garantire maggiore trasparenza agli operatori del settore e tutela dei diritti degli utenti. Nel corso degli incontri individuali dei giorni scorsi e nella plenaria di oggi, tutte le compagnie hanno manifestato i propri piani di sviluppo in Italia.Il ministero ha comunicato che nel 2023 si stima che ci saranno oltrenel mercato domestico italiano rispetto al 2022, mostrando la forte attrattività di questo mercato. Le stime di crescita per il 2024 indicano che vi possa essere unadel mercato domestico anche di fronte ad un aumento dell’incertezza economica a livello europeo. A livello complessivo il numero diitaliani potrebbe ulteriormente aumentare rispetto ai valori distorico raggiunti nel 2023. Stesso trend, secondo fonte ENAC, si stima potrebbe avere anche la flotta dei vettori nazionali. “Siamo sulla strada giusta – ha dichiarato il ministro Urso a margine del tavolo – per realizzare nel nostro Paese un mercato davvero libero e concorrenziale in cui tutti possano agire al meglio, tutelando al tempo stesso gli interessi dei consumatori”.