Hì&M crolla dopo aver annunciato vendite "piatte" nel 3° trimestre

H&M

(Teleborsa) - Deludono le vendite di, che paga dazio alla Borsa di Stoccolma, scivolando del 4,4%. La catena retail svedese, attiva nel settore dell'abbigliamento, ha riportato vendite in valuta locale pressoché stabili nel terzo trimestre dell'anno, che chiude il 31 agosto, deludendo le attese.Le vendite nette registrano un aumento del 6% a 60,9 miliardi di corone svedesi, inferiore ai 63 miliardi attesi dal mercato, mentre se si escludono Bielorussia e Ucraina,, l'aumento è pari all'8%.H&M conferma di essere sulla buona strada per centrare il target di margine operativo del 10% per il 2024. Nel trimestre - sottolinea l'azienda - è stata data priorità alla redditività e ai livelli delle scorte.I numeri di H&M arrivano dopo un ottimo secondo trimestre, sostenuto dalle misure di riduzione dei costi e dal buon andamento dlele vendite della collezione estiva, favorita dal clima mite.