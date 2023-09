Lavoro Germania, Ifo: in calo lavoratori a orario ridotto nonostante il rallentamento economico

(Teleborsa) - Il numero deiinè diminuito nonostante il rallentamento economico. Secondo le stime dell'istituto ifo basate su un'indagine sulle imprese e i dati dell'agenzia federale per l'occupazione, ad agosto eranole persone che lavoravano a orario ridotto rispetto alle 150.000 di maggio. “Finora la debole economia tedesca ha avuto scarsi effetti. Uno dei motivi potrebbe essere che le norme che facilitano l’accesso alle indennità per lavoro ridotto sono scadute alla fine di giugno”, ha dichiarato, ricercatore del mercato del lavoro dell’Ifo. In percentuale della forza lavoro la quota è scesa dallo 0,4 allo 0,3%.Il lavoro a orario ridotto è unache si applica soprattutto in caso di temporanea mancanza di ordini. I dipendenti ricevono un'indennità di riduzione dell'orario lavorativo pari all'indennità di disoccupazione per le ore perse.Ilrappresenta circa l’80% dei lavoratori a orario ridotto. Ma anche lì il numero è sceso da 118.000 a 89.000 – ovvero dall’1,7 all’1,3% della forza lavoro in questo segmento. Non tutti i settori, però, hanno registrato un calo. Il numero dei lavoratori a orario ridotto è aumentato nell(da 7.400 a 11.000) e tra i(da 13.000 a 20.000). “È interessante notare che il lavoro a orario ridotto non ha avuto un ruolo nel, nonostante il sentiment sia estremamente basso”, ha sottolineato Link. Ad agosto il numero stimato di lavoratori a orario ridotto era di 7.000, più o meno lo stesso di maggio (8.000). Nel, la cifra era di 3.000, in calo da 6.200, e per tutti i fornitori di servizi messi insieme, la cifra era solo di 11.000, in calo da 18.000.Nell’agosto 2022, il numero di lavoratori a orario ridotto era inferiore nell’economia nel suo complesso: 76.000 persone – lo 0,2% della forza lavoro – lavoravano a orario ridotto. Al culmine della, nell’aprile 2020, la cifra raggiungeva i 6 milioni, ovvero il 17,8%.