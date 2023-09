Mercato immobiliare: mutui più convenienti degli affitti

(Teleborsa) - L'acquisto di una abitazione, soprattutto alla luce delle agevolazioni fiscali per i giovani, resta ancora quasi sempre più conveniente dell'affitto anche a fronte della corsa dei tassi dei mutui determinata dai rialzi della Bce. È quanto emerge da unoche ha analizzato leIn Italia – rileva Altroconsumo – ilin cui vive (e il 28% di queste è proprietario di altri immobili), mentre solo il 20,5% vive in affitto. Lo Stato ha inoltre introdotto diversetra cui i mutui garantiti per i giovani. Ilper gli acquisti fatti entro il 31 dicembre 2023 dà la possibilità ai giovani under 36 con reddito Isee entro i 40mila euro di poter avere un mutuo al 100% (entro un massimo di 250mila euro) per la propria prima casa e abitazione principale, oltre che agevolazioni fiscali.La scelta tra acquistare casa o prenderla in affitto deve tenere in considerazione diversi fattori, dai motivi personali a quelli economici. Innanzitutto, – sottolinea Altroconsumo – perbisogna rispettare determinati requisiti di età, reddito e capitale ottenibile. È fondamentale avere da parte già una buona somma di denaro, pari al 20% del prezzo della casa, più altre spese aggiuntive che possono comprendere i costi di agenzia o le spese di trasloco. In secondo luogo, occorre essere affidabili per la banca, cioè essere in grado di pagare la rata mensile, che in genere non può superare un terzo del reddito mensile del mutuatario".In unarelativa a un bilocale di 60 metri quadri in tre zone semicentrali di Milano, Bergamo e Brescia, solo in due casi (e per importi ridotti) l'affitto si rivela più conveniente mentre in generale – su un periodo di 30 anni (quello ipotizzato nella analisi) con la rata del mutuo a tasso fisso al livello più basso – l', anche se acquistare casa con un finanziamento comporta un esborso complessivo di denaro consistente. Peraltro – ricorda Altroconsumo – l'acquisto prevede la possibilità di un guadagno nel caso in cui si decidesse di mettere in affitto a propria volta la casa acquistata. Dalle simulazioni emerge quindi che l'opzione dell'acquisto della casa è quella vincente, sempre tenendo in considerazione i requisiti necessari per ottenere il mutuo e i prezzi di acquisto e di affitto delle diverse soluzioni.