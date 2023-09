Credem annuncia riacquisto obbligazioni per un importo massimo di 200 milioni

Credito Emiliano

(Teleborsa) -ha annunciato in data odiernadenominate "€500,000,000 1.50% Fixed to Floating Rate Callable Senior Non-Preferred Obbligazioni", emesse per un valore nominale d 500 milioni di euro e in scadenza ad ottobre 2025, alanciata per unL'Offerta, che viene effettuata nell'ambito di una gestione proattiva delle passività dell'Offerente,Nell'ambito del propriodi 5 miliardi di euro,,denominate “Fixed to Floating Rate Senior Preferred Social”, in euro e con scadenzada offrire a investitori qualificati. Le Nuove Obbligazioni saranno emesse sotto forma diai sensi dei termini del Green, Social and Sustainability Bond Framework dell'Offerente, a cui verrà assegnato un rating dalle agenzie di rating e che saranno quotate sul Listino Ufficiale della Irish Stock Exchange, che opera come Euronext Dublin.Per quanto concerne l'offerta suolle vecchie obbligazioni, Credem si propone di accettare per l'acquisto un importo massimo di200 miolioni, sebbene si riservi il diritto, a sua esclusiva discrezione, di accettare per l'acquisto un importo inferiore. L'Importo Indicativo Finale di Adesione sarà annunciato dall'Offerente non appena possibile il Giorno Lavorativo successivo alla Scadenza dell'Offerta e l'Importo Finale di Adesione sarà annunciato non appena possibile dopo la Determinazione del Prezzo alla Data di Determinazione del Prezzo.